20 år i dur og mol: Ikonisk spillested går en oktav op

En dynamisk duo

Man skal gøre det, man er god til, og lade andre gøre resten af arbejdet.

Det måtte Søren Edlefsen og resten bestyrelse hos Tobaksgården erkende i 2004, da de ansatte kulturchef Lasse Tajmer. De havde brug for en mand, der havde flair for musik og kultur.

Siden da har et uafbrudt, sprudlende samarbejde fundet sted mellem parterne

- Vi valgte Lasse i sin tid, fordi han turde tage piben og ryge sammen med bestyrelsen, griner Søren Edlefsen

Selvom TV 2 Fyns møde med de to ildsjæle var præget af en latterfuld stemning, så var der plads til et par roser blandt de to kollegaer.

- Sådan et samarbejde kræver stor tillid og fortrolighed. Jeg har aldrig blandet mig i det musikalske, for jeg har ikke en tone i livet. Jeg har taget snakken med kommunen og sørger for, at Lasse har de gode rammer. Det er en super god arbejdsfordeling, siger Søren Edlefsen

- Vi har faktisk aldrig talt om det. Det har bare altid været et gensidigt og respektfuldt samarbejde. Søren er en skrapsak til det politiske, organisatoriske og strategiske. Jeg har styr på det kulturelle. Vi bakker altid hinanden op, siger Lasse Tajmer.

Alligevel kunne bestyrelsens næstformand ikke dy sig for at give en del af æren væk

- Vi må jo bare rose Lasse for at være god til at samarbejde med bestyrelsen. Langt hen ad vejen er det Lasses fortjeneste, at det er lykkedes os at skabe en kultur, hvor folk kommunikerer og kommer med gode idéer, siger Søren Edlefsen