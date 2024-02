30 heste fra konkursramt stutteri bor nu på Fyn

30 hopper fra Stutteri Viegård har fået et nyt liv på Fyn. Det skriver TV Midtvest.

De 30 heste fra det konkursramte stutteri er blevet kørt i lastbiler til hesteinternatet Nyt Hesteliv, der ligger ved Vissenbjerg.

Det sker efter længere tids massiv medieomtale, hvor stutteriets ejer, John Byrialen, er blevet beskyldt for dyremishandling.

- Den her sag har bare været så stor og omfattende, at jeg faktisk ikke har kunne holde ud at høre om det eller se billeder derfra, siger Janne Junker, der er formand for foreningen Nyt Hesteliv.