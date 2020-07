300.000 kroner dyr båd meldt stjålet - venner var involveret

En mand fra Ålsbo nord for Gelsted frygtede mandag aften, at hans 300.000 kroner dyre såkaldte powerboat Campion Chase 910 var blevet stjålet fra Ålsbovej.

Den 30 fod store båd var angiveligt stjålet mellem klokken 14 og 18.50 mandag.

Tyveriet af speedbåden og de to voldsomt kraftfulde motorer på i alt 770 hk, der er monteret på båden, blev anmeldt til politiet klokken 19.17.

Halvanden time med svedige håndflader

På en hjemmeside med både til salg, er en lignende båd - dog med "kun" 385 hk - til salg for knap 330.000 kroner. Det har derfor med god grund været en ængstelig ejer, der kontaktede politiet.

Han nåede dog kun at have svedige håndflader i knap halvanden time, inden politiet igen skulle kontaktes. Det viste sig nemlig, at nogle kammerater for sjov havde gemt både båden og traileren, den stod på.

Hvorvidt der er røde ører i Aarup for tyveri-joken vides ikke, men mon ikke der sidder en lettet bådejer og nyder udsynet til sin hvide, ikke-stjålne powerboat.