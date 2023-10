I dag høstes 3.500 græskar på Skovsgaard Gods på Langeland.



I foråret såede godset 2.500 græskarfrø, og de er nu blevet til 3.500 græskar.

Udover at tage hul på en tidlig halloween, så ønsker godset at inspirere sine gæster til nye madoplevelser, og i dag, mandag d. 9. oktober, bliver græskarrene sendt ud til mere end 60 kantiner over hele Danmark.