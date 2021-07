54-årig fra Assens fundet død i vandet ved Aarø

Hvis en person findes død, og der ikke umiddelbart kan fastlægges en dødsårsag, behandler politiet dødsfaldet som mistænkelig, skriver politiet i pressemeddelelsen.

I den type sager benytter politiet samme fremgangsmåde i den tidlige efterforskning, som hvis der med sikkerhed var tale om et drab.

Det gør politiet for at undgå, at potentielt vigtige spor går tabt.