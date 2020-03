63-årig kvindelig bilist dræbt i solouheld

En 63-årig kvinde fra Østfyn er mandag formiddag død af sine kvæstelser, efter hun med sin bil påkørte et vejtræ på Erholmvej nord for Aarup.

Det fortæller Fyns Politi til TV 2/Fyn.

- Kvinden har påkørt et vejtræ, og hun er efterfølgende afgået ved døden, siger Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi.

De pårørende er underrettet.

Læs også Risiko for nedstyrtning: Vej spærret på ubestemt tid

Ulykken skete klokken 10.38, og Fyns Politi er fortsat til stede på Erholmvej nord for Aarup, hvor uheldet skete.

- Nu foregår der en masse undersøgelser dernede for at klarlægge ulykkens årsag, siger vagtchefen.

Et vidne, der kørte bagved kvinden fortæller til politiet, at det så ud som om, at hun pludselig ændrede retning og kørte ind i træ, der står ved vejen.

Uheld v. Årup fortsat. 63 årig kvinde fra Østfyn dræbt ved påkørsel af vejtræ. Ingen andre involveret i uheldet. Undersøgelser pågår på stedet. Pårørende er underrettet. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 2, 2020

- Det kan der være mange årsager til, det kan være teknisk eller andet. Det skal vi have klarlagt og undersøgt nu, siger Kenneth Taanquist.

Som konsekvens af ulykken er Rute 329 nord for Aarup fortsat spærret.