82 hold deltager i traditionsrigt håndboldstævne

Håndbold har været en vigtig del af tilværelsen i halvdelen af Ida Oblings liv. Hun har spillet håndbold, siden hun var syv år gammel, og i dag indfinder den 14-årige fynbo sig i Højfynshallen flere gange om ugen.

Derfor er julestævnet Sne-Cup i Tommerup, som i år finder sted for 45. gang i træk, en helt særlig begivenhed for hende.

- Jeg har deltaget siden jeg var ni år - lige så snart jeg kunne, var jeg med. Stævnerne er noget af det bedste jeg ved, siger hun.

I år tager Ida Obling med til stævnet som både spiller og træner i det tre dage lange stævne. De første to dage skal hun spille selv, den sidste dag er hun med som træner for U11-pigerne, som hun også trænede sidste år.

- Det var helt anderledes at skulle stå på sidelinjen i stedet for selv at være på banen, siger hun.

Stort stævne med stolte traditioner

I år er det 45. gang, stævnet afvikles mellem jul og nytår. I alt 82 U11, U13 og U15-hold deltager. Ida Obling har kun næsegrus beundring tilovers for de flere end 100 frivillige, der hjælper med at afvikle stævnet.

- Der er nogen, der har været med fra starten. Jeg synes, det er fedt, at de gør det, selvom de måske ikke længere har børn, der spiller, siger hun.

For hende er det et kæmpe plus, at Tommerup Håndboldklub holder fast i traditionen. På den måde kan hun bruge en masse tid sammen med sine håndboldvenner, som ikke er nogen, hun går i klasse med.

- Det er fedt at være sammen i to dage, og så er det ligesom vores stævne - alle, man kender, kommer, siger hun.

Nu glæder hun sig til, at årets julestævne snart skal i gang. For indtil videre er det mest mindeværdige øjeblik fra hendes fem år som deltager i Sne-Cup dengang, hvor holdet tabte i sidste sekund, og alle græd.

- Jeg tror, det bliver vores år i år. Jeg glæder mig bare til hele stævnet, siger hun.