9. klasser er tilbage: - Jeg har savnet det mere end forventet

Mandag morgen var der ingen sure miner over at stå tidligt op og tage i skole hos 9. klasserne på Vissenbjerg Skole.

De mere end to måneder, som eleverne har været sendt hjem på grund af coronavirussen, har nemlig fået mange af dem til at se på skolen med helt nye øjne, fortæller Lucas Hare Nørregaard, der er elev i 9.a.

- Det er rigtig godt at være tilbage og kunne snakke med folk og se dem. Jeg har savnet det mere, end jeg lige havde forventet - både lærerne, skolen, indholdet i skolen og strukturen, siger han.

- Det er i hvert fald anderledes

Ligesom det også var tilfældet for de små klasser, der vendte tilbage i skole som en del af genåbningens fase 1, er det også en ny hverdag, Lucas Hare Nørregaard og hans klassekammerater er mødt ind til.

Hver elev kan brede sig på et tomandsbord, og der er god plads på alle sider. Han er dog bare glad for at være tilbage blandt de andre - selvom det nu er med afstand.

- Det er en sjov tanke, og det er i hvert fald anderledes, men jeg tror, vi klarer os. Det virker som om, at lærerne og elevene har styr på, hvad der foregår, og at der bliver overholdt de regler, der er blevet lagt, siger Lucas Hare Nørregaard.

Og han er heller ikke nervøs for, om coronakrisen han sat ham bagud fagligt.

- Lærerne har sørget for at gøre et godt stykke arbejde, så vi stadig får nogenlunde det samme indhold, siger Lucas Hare Nørregaard.

Har tænkt i nye baner

Eleverne skal dog heller ikke være nervøse for kvaliteten af undervisningen, selvom den nu foregår på en lidt anden måde, forsikrer skoleleder Gitte Ebbesen.

- De er godt med fagligt, og både lærerne og pædagogerne har været gode og kreative i det her og fået udviklet, hvordan vi kan nå eleverne på en ny måde, siger hun.

Skolelederen har tværtimod oplevet, at de nye rammer har gavnet flere elever.

- Vi har set det i den foreløbige genåbningen, at det har haft en positiv betydning, og der er mange børn, der er blomstret op. Tingene er meget firkantede og tydelige, og der er færre elever per voksen, siger hun.