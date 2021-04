Adskillige biler smadret i groft seriehærværk

Derudover er flere postkasser blevet gjort ubrugelige, cykler er blevet sparket skæve, et legehus er blevet væltet, en rollator er blevet smadret og en havelåge er blevet ødelagt.

- Der er tale om seriehærværk for et forholdsvist stort beløb samlet set. Det er ikke tilfældighedsraseri, som pludselig er opstået, det vidner om, at det er foregået over et stykke tid, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

To-tre personer set

Seriehærværket foregik på Hybenvænget, Tujavænget, Hasselvænget og Gyvelvænget i Glamsbjerg. Men faktisk var det en beboer på et helt femte vænge, som kontaktede politiet.