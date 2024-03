Det blev en dyr fornøjelse, da Fødevarestyrelsens kontrollanter sidst lagde vejen forbi Aarup Stenovns Pizza.

I en kølebrønd med pizzatopping fandt Fødevarestyrelsen ca. 2 kg hakket oksekød med afvigende lugt og med brunlig og gullige plamager i kødet. Det takserede styrelsens kontrollanter til en bøde på 10.000 kr. Det fremgår af kontrolrapporten.

Pizzeriaet forklarede, at kødet havde ligget der i to dage, men det var altså ikke nok for Fødevarestyrelsen. Det blev indskærpet, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.

Derudover fandt kontrollanterne en vandpibe i baglokalet, der tilsyneladende var 'i drift'. Den slukkede medarbejderne med det samme.