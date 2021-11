Analyse fra valgfolkefesten i Assens: Ung politiker gav de gråhårede kamp

Ikke nok med, at han fik pæne ord med på vejen af rutinerede Mogens Mulle Johansen (SF), så vurderede både TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, og Fyens Stiftstidendes lokalredaktør i Assens, Daniel Kofoed, at 25-årige Søren Thomsen havde gjort det godt.

- Det har været spændende at følge ham. Han er god til at sige sin mening og siger den klart og tydeligt.

- Og han er kendt i bybilledet, arbejder på den lokale skole og i en bar. Han er på en måde folkelig og har en stærk liste bag sig - både med ældre og drevne kandidater, men også med nogle yngre kræfter, siger Daniel Kofoed.

Måske en fremtidig borgmester, når de to andre haner (Søren Steen Andersen, 50 år, og Poul-Erik Svendsen, 70 år, red.) er færdige med toppes?

- Det er ikke til at sige, men nok ikke ved det her valg. Måske ved et kommende valg, tilføjer avisredaktøren.

Den vurdering var Jakob Risbro enig i.

- Jeg var meget overrasket. Jeg synes, han levede fuldstændig op til de kriterier, som vi gerne vil lægge ind i det her fairplay; gode idéer, anerkendende, lyttende og i øvrigt kommunikerede han løsninger, siger Jakob Risbro og spår ham en stor fremtid, hvis han bliver i politik.

1-1 til Poul-Erik Svendsen

Lige så enige var de to redaktører i analysen om, at den mangeårige skoleleder fra Aarup og afgående regionspolitiker, Poul-Erik Svendsen, godt kunne være bejler til, at Socialdemokratiet kan tage borgmesterkæden fra Søren Steen Andersen og Venstre.

- Søren Steen Andersen sidder virkelig tungt på borgmesterposten, men helt aflyse valget kan man ikke, vurderer Jakob Risbro, mens Daniel Kofoed tilføjer:

- Den står 1-1, måske med en lille overvægt til Poul-Erik Svendsen, fordi han var mere klar i mælet om, hvad det var, han gerne ville. Søren Steen Andersen var meget hurtigt til at begyndte med tekniske ting og budgetter.