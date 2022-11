Andy bliver rost af fremmede hver dag på særlig gåtur: - Det er enormt beundringsværdigt

- Der er mange, der roser mig og siger godt arbejde. Og det kan jeg godt lide.

Og der er vist ikke meget tvivl om, at Andy Jørgensen fortjener alt den ros, han kan få.

Helt frivilligt tager han nemlig hver dag på tur i Glamsbjerg for at samle skrald.

Vel og mærke efter, at han har været på arbejde.

Hans mission er at gøre Glamsbjerg mere ren.

- Det har jeg lyst til for at få holdt Glamsbjerg ren og pæn og for at få lidt motion, siger Andy Jørgensen.

- Og så for hyggens skyld.

Vokser 10 meter

Andy får dog meget mere ud af det en bare lidt motion og hygge.

- Altså han vokser jo 10 meter, når han kommer hjem og får at vide, at han har gjort det mega godt, fortæller Dennis Madsen.

Han er kontaktperson for Andy Jørgensen på bostedet Poul Mose Parken.