Annika syr sine egne kaffefiltre – og der er en mening med det

Annika Lykkes interesse for det simple liv begyndte dog i første omgang af nød.

En kronisk stressbelastning og angst betød, at hun for nogle år siden blev tilkendt førtidspension og måtte opgive sit job som misbrugsrådgiver.

Senere gik hun og kæresten fra hinanden. Her blev Annika Lykke for alvor presset til at lægge sit forbrug om.

- Samtidig var jeg begyndt at interessere mig for bæredygtighed, og så besluttede jeg mig for at se, hvor selvforsynende, jeg kunne blive. Hvor meget jeg kunne lave selv, så jeg ikke behøvede at købe så meget, fortæller Annika Lykke.