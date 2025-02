Arbejdere i dødssilo blev massivt underbetalt - Ejer beder om forklaring

Langt under overenskomst

Ifølge 3F’s bygge- og anlægsoverenskomst er satsen for mindstebetaling inklusive boligtillæg 167,65 kroner i timen i Danmark. Dertil kommer eventuelle tillæg for overarbejde eller arbejde på skæve tidspunkter.

3F Byggegruppen har set lønsedlerne fra det franske firma og kritiserer lønniveauet på Flemløse biogas.

– Arbejderne har desværre sat liv og lemmer til i forbindelse med et job, hvor lønnen ligger langt under niveauet i overenskomsten for byggearbejde i Danmark. Det er helt horribelt det her, siger formand for 3F Byggegruppen Claus von Elling til Fagbladet 3F.

I alt omkom tre arbejdere omkom ved ulykken, mens seks andre blev kvæstet.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få Ferbeco til at svare på, om firmaet mener, at lønnen til rumænerne for deres arbejde var rimelig.

Ifølge 3F havde ingen af de udenlandske firmaer på byggepladsen hos den fynske biogasvirksomhed tegnet dansk overenskomst. Heller ikke det danske selskab Flemløse Biogas har skrevet under på en overenskomst.

Formand for 3F Byggegruppen Claus von Elling pointerer, at den danske bygherre har haft mulighed for at stille krav om, at arbejdet skulle udføres på danske overenskomstvilkår.

Erkender lav løn

Virksomhedens direktør og hovedejer er den fynske landmand og mangemillionær Kurt Brusgård Poulsen. Han erkender, at lønnen var lav, men siger, at han ikke havde kendskab til det.

- Jeg kan naturligvis heller ikke leve med, at arbejderne angiveligt har været underbetalte og er gået for en timeløn langt under den danske mindsteløn, som jeg kan forstå på Fagbladets journalister, skriver han i en e-mail til Fagbladet 3F.

Han har nu udbedt sig en forklaring fra hovedentreprenøren EnviTec Anlagenbau, som ifølge Kurt Brusgård Poulsen har det juridiske ansvar for, at reglerne for samfundsansvar er overholdt, herunder reglerne om mindsteløn, sikkerhed og arbejdsmiljø.