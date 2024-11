Arbejdstilsynet besøgte biogas-byggeri inden ulykke - fandt ingen problemer

Terrorbevægelsen Hamas havde et underjordisk våbenlager nær Nyborg. Det oplyser

Ines Peterson fra pressetjenesten for forbundsanklageren i Tyskland til TV 2 Fyn.



- Vi kan ikke afsløre den nøjagtige placering, men vi ved, at depotet mindst har indeholdt ét håndvåben, som blev bragt til Tyskland. Vi antager, depotet er blevet nedlagt for omtrent to år siden og ikke længere eksisterer, oplyser forbundsanklageren.



Tirsdag kom det frem, at forbundsanklageren mener, at Hamas har haft flere underjordiske våbenlagre i Europa. Det fremgik af et anklageskrift. I sagen er fire formodede medlemmer af terrorbevægelsen tiltalt.