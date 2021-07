Ashton kæmper mod møller i Lillebælt: - Nye oplysninger sår tvivl om havmøllepark

Til gengæld har vi modtaget et skriftligt svar fra direktøren på spørgsmålet om, hvorfor Sønderborg Forsyning havde behov for at få afklaret, hvad et fremmed medejerskab ville få for projektet.



"Det er helt naturligt at få et sådant spørgsmål bekræftet af myndighederne - også selvom vi ikke er i tvivl. Vores vurdering er, at tilladelsen ikke skifter ejer – det vil fortsat være Lillebælt Vind A/S, der har tilladelsen", skriver Erik Kristoffersen.



Det vækker dog undren i Assens Kommune, at Sønderborg Forsyning ikke ønskede at få sit eget spørgsmål besvaret.

- De kunne jo bare have bedt om at få svaret alligevel. Efter vores opfattelse ville svaret have været, at der med så stor ekstern kapital udefra, ja så ville konsekvensen være, at projektet falder ind under den nye lovgivning og dermed give os vetoret, siger Søren Steen Andersen

Ny koncern i spil

For få uger siden kom det frem, at Sønderborg Forsyning efterfølgende har fundet en ny partner. Nu er det European Energy koncernen, som skal hjælpe med at udvikle projektet i Lillebælt.



"Partnerskabsaftalen omfatter begge parters forpligtelse til at stille de nødvendige oplysninger, erfaringer, kompetencer og ressourcer til rådighed med det formål at udvikle projektet. Med den nuværende aftale indtræder European Energy ikke som kapitalejer, skriver direktøren til TV 2 Fyn, som ikke har haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.