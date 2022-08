Assens er klar til Danmarks største cykelløb

Assens satser stort på cykelløbet

Oven på en sommer med Tour de France, ridder Assens nu i stor stil videre på cykelbølgen. Årsagen er, at det er til stor gavn for hele Assens Kommune, påpeger direktøren for Udvikling Assens, Kristine Lawaetz Lyngbo.

- Det her cykelløb er internationalt stort. Og det sker altså ikke hver dag i vores lille smukke hjørne af den store verden. Så selvfølgelig spiller vi med på denne chance, siger direktøren.

Borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), glæder sig også over, at etapen skal køres i Assens.

- Det her er jo, hvad vi gerne vil være en del af. Det er en kæmpe faktor for fremtidens økonomi og by, siger borgmesteren.