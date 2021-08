Assens skal kystsikres: Beboere frygter at miste havudsigten

Derfor er dialogen med beboerne også vigtig for Assens Kommune.

- Jeg tænker, at der er basis for at lave en løsning, som måske ikke rammer fuldstændig det, men tager mindre udsigt end vores oprindelige forslag, siger Dan Gørtz.

Håber på ny løsning

Kystsikringsprojektet er et samarbejde med RealDania og går under navnet Byen og Bælt. Det forventes at koste omkring 40 millioner.

Af de penge har kommunen sat ti procent af, mens resten forventes at bliver finansieret af RealDania. Det kommer dog først helt på plads til foråret 2022.

Kommunen vil til efteråret endnu en gang gå i dialog med borgerne for forhåbentlig at blive enige om en løsning. Håber er, at arbejdet kan gå i gang til næste år.