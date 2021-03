Auktion med fuld fart på: Ingemann overvældet over støtte til Snave

Kun to dage efter den populære TV-vært Peter Ingemann startede en auktion på en gul knallerthjelm, er buddet nået op på imponerende 17.000 kroner.

Det skriver TV-værten på Facebook.

- Må jeg starte med at sige tusind tak for interessen for min gamle gule hjelm. Det er jo helt vildt, skriver Peter Ingemann i sit Facebookopslag.

Men pengene er altså ikke nogle, som Peter Ingemann ser frem til at fornøje sig selv med. Han vil i stedet blandt andet donere dem den fynske by Snave.

Program udløste flere tyverier

Årsagen til, at TV-værten samler penge ind til den fynske by skal findes i programserien ’Ingemann, Fyn & Lolland-Falster’.

Her kørte Peter Ingemann nemlig forbi byen Snave, som var omdrejningspunktet i de populære "Polle fra Snave"-reklamer, der ruller over alle TV-skærme i 2001. Og som følge af programmet blev byskiltet stjåjet flere gange inden for en kort periode.

Peter Ingemann står her ved et af de eftertragtede byskilte ved den fynske landsby Snave. Foto: TV 2-screendump

Derfor undskyldte TV-værten på Facebook og startede i den forbindelse en auktion, for at samle penge ind, som skulle bruges på at erstatte de stjålne byskilte.

Problemet med stjålne byskilte er ét, som Snave har været udsat for i 20 år, og tyverierne starter som regel, hver gang kult-serien bliver omtalt.

Blå kors og Snavefesten får alle pengene

Oprindeligt ville Peter Ingemann have doneret pengene til Assens Kommune, og meningen var, at pengene på den måde skulle dække udgifterne.

Men kommunen har valgt, at pengene i stedet skal gå direkte til Snave og ikke til kommunen.

Peter Ingemann skriver derfor på sin Facebook-side, at den ene halvdel af pengene kommer til at gå til Blå Kors, mens den anden halvdel blievr doneret til byfesten i Snave, som går under navnet Snavefesten.

- Jeg har valgt, at det er "SNAVEFESTEN" der får pengene. En byfest, der støtter sammenholdet og idrætten i den lille by. SNAVEFESTEN - Det er dog det vildeste og fedeste navn - Tag den "Smuk Fest", skriver TV-værten.

Peter Ingemanns auktion slutter på søndag, og fra i morgen gør han budrunden offentlig på sin Facebook-side. Bud skal derfor fra i morgen afgives som en kommentar i stedet for i en privat besked til TV-værten.