Bankospil har skaffet nyt hegn til gårdbørnehave

Nyt hegn eller ingen dyr. Det var det dilemma, som gårdbørnehaven Overmarksgården i Tommerup stod overfor. Hvis ikke de kunne finde 50.000 kroner til et nyt hegn, måtte de skille sig af med dyrene.

Uden dyrene er gårdbørnehaven bare en børnehave. Dyrene er vigtige for børnehavens pædagogik.

- Børnene får en masse viden, læring og sansning ved at være med til at have med dyrene at gøre, siger pædagog Lene Krogsøe.

Men 50.000 kroner ud af et budget er for meget, så pædagogerne på Overmarksgården gik i gang med at udtænke en plan.

Over al forventning

Pædagogerne tog sagen i egen hånd. De brugte fritid på at gå og samle pant ind i lokalområdet, og så har de afholdt tre arrangementer. Blandt andet bankospil.

- Det er gået over al forventning, vi har virkelig fået samlet mange penge ind, siger Lene Krogsøe.

Knap tre uger efter de trak i arbejdstøjet, er missionen lykkedes.

Helt rørt

Det er særligt arrangementerne, som bankospil, der har givet mønter i kassen. Pædagog Camilla Kofoed er ligeledes imponeret over, hvordan deres plan er gået.

- Vores forventning var egentlig ikke særlig høj. Vi havde håbet på, at vi måske fik halvdelen af pengene ind på de her arrangementer. Men lokalbefolkningen trådte godt nok til og har hjulpet os og støttet os sådan, at vi nu har nået vores mål, siger Camilla Kofoed.

- Jeg er helt rørt over så stor en opbakning, der har været, siger Lene Krogsøe.

Nu skal de atter i arbejdstøjet og have lavet den nye fold til dyrene. Dét arbejde forventer de, at de kan gå i gang med om 14 dage.