Besynderligt tyveri - det er 700 kroner lige ned i kloakken

Tjek lige hvor meget benzin du har i tanken i disse dage.

I Assens har der nemlig været benzintyve på spil i nat. De borer hul i tanken og tømmer herefter bilen for brændstof.

I følge Fyns Politi er det tredje gang i denne uge, at der har været brændstoftyve på spil i området.

En af dem der har fået tømt sin tank er Lillian Pedersen. Da hun så, at der ikke var mere benzin på bilen skyndte hun sig til Aarup for at tanke, men her lagde hun hurtigt mærke til noget.

- Da jeg står og tanker kan jeg ikke forstå, det løber ud af bilen. Jeg tænkte, at det var inde fra vaskehallen, men det var det sgu ikke. Så den slugte lige 700 kroner lige ned i kloakken, fortæller Lillan Pedersen.