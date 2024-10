Bilentusiaster vil ære trafikdræbte med mindetræf

Det er stadig et stærkt påvirket lokalmiljø nær Tommerup i Assens efter fire unge mænd var involveret i et tragisk færdselsuheld i fredags. Ud af de fire passagerer omkom tre af personerne og en fjerde person blev stærkt kvæstet.

Flere af de involverede i ulykken kom i foreningen Odense Meet Up, hvor medlemmerne har en stor passion for biler. Tim Strøchkel Danica, der er en af personerne bag foreningen, fortæller, at de lørdag vil mindes de dræbte ved Rosengårdcentret i Odense.

Formålet er, at den tragiske ulykke kan minde andre unge mennesker om risikoen ved at sætte sig bag et rat.

- Vi er ikke udødelige nogen af os. Selvfølgelig er det tragisk, når det sker, og derfor skal vi passe på. Der er allerede mange, der har skrevet, at de gerne vil støtte op, så vi bliver rigtig mange, fortæller Tim Strøchkel Danica.