Bilvaskeri og syrisk slikbutik: Hektor Hebbal blev iværksætter med lån fra lokal investor

- I Syrien tager vi ikke penge fra nogen. Vi laver penge fra vores arbejde.

Jeg er meget glad for, at jeg har mit arbejde og min forretning. Og jeg bliver også meget glad for min nye forretning. Når du har meget forskelligt at lave, bliver det hele meget bedre Hektor Habbal, iværksætter

Hektor Habbal har åbnet bilvasken Speed Service i Assens. Han vil selv kunne forsørge sin familie, der flygtede til Danmark fra Syrien, da det ikke længere var sikkert for dem at bo i deres hjem i Aleppo.

- Dårlige mennesker stjal mit hjem. Vi har mistet alt, fortæller han om dengang, de valgte at flygte til Danmark.

Han håber, at han kan bruge sin erfaring som iværksætter i Syrien til også at få succes i Danmark. Som indvandrer havde han ikke let ved at rejse startkapital, men med hjælp fra en lokal investor lykkedes det. Nu har Hektor Habbal håb om at udvide sin forretning.

Tjener ikke nok

Bilvasken åbnede han forrige sommer, men for at være sikker på at kunne forsørge sin familie, åbner han i løbet af december en syriskinspireret slikbutik i Assens bymidte, og den vil hans kone primært komme til at stå for.

- Jeg tjener ikke penge nok fra Speed Service. Vi har familie, og jeg skal forsørge dem. Min kone har ikke arbejde, så vi tænker, at det kunne være godt, fortæller Hektor Habbal om det nye projekt.

På Fyn kniber det med at få indvandrere ud på arbejdsmarkedet. Ifølge en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening lå Fyn i 2018 mere end seks procentpoint over landsgennemsnittet, når det drejer sig om antallet af indvandrere på offentlig forsørgelse.

Til gengæld følger vi langt bedre med, når det kommer til andelen af indvandrere, der starter egen enkeltmandsvirksomhed. Over en periode, der strækker sig fra 2009 til 2017, ligger vi mindre end blot et halvt procentpoint fra resten af landet, ifølge tal, vi har fået fra Danmarks Statistik.

Fik hjælp af lokal iværksætter

For Hektor Habbal var det ikke helt nemt at starte bilvasken. En af de problemer han hurtigt stødte på, da han fik idéen til virksomheden var, at bankerne ikke var så villige til at låne ham penge. Derfor tog han kontakt til en lokal iværksætter.

- Hektor kom til mig og sagde, at han havde hørt, at jeg var med til at starte virksomheder op, fortæller Flemming Kjær, der er direktør og ejer af virksomheden Kjær Vikar & Rekruttering.

- Så fik jeg hans forretningsidé omkring Speed Service, og det, syntes jeg, var en fremragende idé, siger Flemming Kjær.

Arbejde giver energi

For Hektor Habbal er der en stor glæde ved at møde ind og vaske biler i Assens. En glæde, der ikke er til at finde ved bare at gå hjemme som arbejdsløs.

- Jeg er meget glad for, at jeg har mit arbejde og min forretning. Og jeg bliver også meget glad for min nye forretning. Når du har meget forskelligt at lave, bliver det hele meget bedre, fortæller han og fortsætter:

- Når du har arbejde, har du meget energi.

