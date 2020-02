Birthe fik besøge af Mette F. - nu krydser hun fingre for ny udligning

Det var et imponerende syn, der mødte den dengang 90-årige Birthe Rasmussen, da hun og datteren Sussie Elkjær i foråret 2019 tog imod Mette Frederiksen (S), Julie Skovsby (S) og en stor bus fra Socialdemokratiet.

Over kaffe og kringle fik Birthe Rasmussen og hendes datter luftet deres frustrationer over ældreplejen i Assens Kommune.

I dag er Mette Frederiksen statsminister og forhandler lige nu om en udligningsreform, der vil rykke rundt på pengene i landets kommuner. I regeringens udspil er der lagt op til, at Assens skal modtage flere penge end i dag.

- Hun (Mette Frederiksen, red.) sagde, at hun ville gøre, hvad hun kunne.

- Jeg er ikke utilfreds med dem (hjemmehjælpere, red.), der kommer her. Men der er ikke tid til at snakke med dem. Det skal gå alt for stærkt, forklarer Birthe Rasmussen.

Birthe Rasmussen bliver bakket op af sin datter.

- Vi håber på, at det bliver bedre. Regeringen skal have lov til at få udligningsreformen vedtaget, siger Sussie Elkjær.

S-politiker: Assens får millioner med vores udspil

Fredag fik Sussie Elkjær en mail fra den fynskvalgte folketingspolitiker Julie Skovsby, der også deltog i kaffebesøget forud for sidste års valg.

Julie Skovsby skriver, at Assens Kommune kan se frem til 13 millioner kroner ekstra om året, hvis regeringens udspil til ny udligning bliver til virkelighed.

- Det er mit håb og min forventning, at mange af de penge bliver brugt på velfærd, sådan at din mor foreksempel bliver passet bedre på, skriver politikeren.

Bliver det bedre at være ældre i Assens Kommune?

- Jeg håber. Så længe, at Venstre sidder med magten i Assens, så tror jeg ikke på det. Men jeg kæmper min kamp og håber på, at de hører, hvad jeg siger, fortæller Sussie Elkjær.

Birthe Rasmussen håber, at de potentielle udligningsmillioner kan give hende mere tid med kommunens plejehjælper.

- Jeg håber, at de (hjemmehjælperne, red.) får tid til at snakke mere med os. Det kunne jeg godt tænke mig, siger hun.