Blåmuslingen hyldes på Assens Havn

Lørdag står i muslingens tegn.

Muslingefestival i Assens er lige nu i fuld gang på havnen.

Skaldyrselskere og andre interesserede kan komme forbi for at smage på de velsmagende blåmuslinger. Her vil blandt andre Marcussens Hotel tilberede et tons blåmuslinger på dagen.

Derudover kan man også blive klogere på blåmuslingens enorme betydning for det indre danske farvand, lyder det.

Blandt de fremmødte er parret Hasse Dahl-Sørensen og Johanne Overby Drew. Familien har valgt at nyde sommeren og dets aktiviteter herhjemme i stedet for at tage til glohede Sydeuropa.

- Nu er det så varmt i udlandet. Vi er samtidig er vi også i gang med at renovere hus, så vi tager til en masse ting i nærområdet, fortæller Hasse Dahl-Sørensen.



Det er støtteforeningen Fultons Venner, der afholder arrangementet på Assens Havn.