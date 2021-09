Blæsevejret rusker i Fyn: Campisterne hader det - kitesurferne elsker det

Et kraftigt blæsevejr raser over Fyn, og torsdag aften kulminerer det med vindstød af stormstyrke ved kysterne. Det betyder, at trampoliner, havemøbler og blomsterkrukker skal sikres for ikke at blæse væk.

Derfor er de campister, der endnu ikke har forladt campingpladsen, på Camp One Assens Strand også i fuld gang med at hamre ekstra pløkker i forteltene.

- Der er mange, der har pakket sammen, men der er alt for meget at flytte til, at jeg gider pakke ned, fordi det blæser lidt. Jeg har sørget for at have nogle gode lange pløkker i, og derudover har jeg sat et stormsikkert bånd ud over teltet for at være sikker på, det bliver stående, fortæller fastligger Finn Skrødstrup fra Odense.