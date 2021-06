Blev først ramt af mystisk massedød - nu kan farlig fiskesygdom lukke Martins forretning

- Det har været et lorteår, siger Martin Hjort.



Han beskriver ventetiden og usikkerheden inden afgørelsen fra Fødevarestyrelsen som det værste, selvom han har dårligt nyt i vente.

- På en måde glæder jeg mig til opkaldet, så jeg kan få nogle svar, siger han.

Holder åbent til det sidste

På trods af at Martin Hjort har modtaget fisk fra en besætning, der muligvis er ramt af IHN-udbrud, så har der i weekenden været åbent for fiskeri i de andre fiskesøer ved Aalsbogaard, og søndag bliver der afholdt konkurrence i, hvem der kan fange flest fisk.

Siden 1. juni har der været regler om, at alt udstyr skal sprittes af inden brug for at undgå smittespredning, og Martin Hjort håber, at han med retningslinjerne kan få lov til at holde åbent for fiskeri i de andre søer.

- Det er et lukket system, så det virker ulogisk at lukke det hele, når man bare kan fiske i åerne. Der er ingen fisk, der kommer levende herfra, siger han.

Han er fast besluttet på at få det bedste ud af situationen, men han synes blandt andet, det er svært, fordi antallet af besøgende er faldet drastisk.

- Folk er bange, vi har ikke talt om andet end virus i mere end et år, siger Martin Hjort.

Derfor vil han prøve at sikre forretningen bedre på den anden side af den nye krise, men inden er der ikke andet at gøre end at afvente meldingen fra Fødevarestyrelsen.

- Det er irriterende, at man får 200 kilo fisk, og så er det dem, der gør, at man skal lukke.