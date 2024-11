Børn løb ud af brændende hus - ejer afslører mulig brandårsag

En mor og hendes tre børn reddede lørdag sig ud af deres brændende hus på Kirkevej vest for Haarby. To heste og familiens kaniner døde i branden.

Huset og laden er brændt fuldstændig ned, men husets ejer, Jan Sigurdsson Villumsen, der er far og morfar til husets beboere, er lettet over, at datteren og børnebørnene slap ud i live.

Til TV 2 Fyn fortæller han, at branden sandsynligvis er opstået på grund af en kortslutning i en fryser. Fyns Politi er dog stadig i gang med at undersøgen årsagen.

Al indbo og familiens bil gik tabt i branden, men familiens hund blev reddet.