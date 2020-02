Børnehave tager sagen i egen hånd: Samler ind til vedligeholdelse

Gårdbørnehaven Overmarksgården har altid haft dyr. Selvfølgelig har de det. Det er jo en gårdbørnehave og pædagogikken er tilrettelagt i forhold til, at der er dyr på matriklen på Skovstrupvej 32 i Tommerup.

Men gårdbørnehaven fattes penge og uden penge ingen dyr - ihvertfald skal rammerne til dyrene være i orden.

Men nye folde koster 50.000 kroner. Penge som skal tages ud af børnehavens budget - og det er der ikke råd til.

- Vi kan i princippet godt trække pengene ud af årets budget, men så er der andet vi skal prioritere fra, siger Lisbeth Wehner Rasmussen. Hun er områdeleder for dagtilbuddene i Tommerup-området.

Nu har pædagogerne taget sagen i egen hånd, og går nu sammen med børnene rundt i byen og indsamler pantflasker hos borgerne.



Samtidig er der søgt fonde og lavet arrangementer, som skal skaffe penge til de nedslidte folde. Det gør pædagogerne i deres fritid.

- Fynske kommuner er hårdt trængt økonomisk i den her tid, derfor tænker vi anderledes for at vi kan bevare den profil og den højre faglighed vi har i forhold til, hvordan vi kan understøtte det vi får fra Assens Kommune, siger Lisbeth Wehner Rasmussen.

