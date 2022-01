Boligboom på fyn: Se, hvor mange huse der er solgt i din kommune

Assens' gode beliggenhed tæt på naturområder med skov og strand er nogle af de ting, Bo Verner Hansen peger på.

- Vi har stort set udsolgt. Vi mangler boliger at sælge. Lige nu har vi 15 skrevet op som allerede er godkendt til køb, siger han.

Nye muligheder

Begejstringen kan også spores helt ind på rådhuset.

Dan Gørtz (V) er formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens, og han ser den stigende interesse for boliger i Assens som en stor mulighed.

- Det styrker virkelig vores økonomi, så vi kan lave nogle nye investeringer. Det gør vi ved på et tidspunkt at kigge på at lave flere pasningsmuligheder, børnehaver, vuggestuer og dagplejere, siger han.