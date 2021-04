Borgere chokeret over omfattende hærværk: - De har jo været helt oppe på terrassen

- Den fandt min datter i en anden have, da hun var ude at gå en tur, konstaterer Stephanie Lykke Melander.

Hun har ikke noget bud på, hvad der foregår i det ellers meget fredelige kvarter i Glamsbjerg. Men ifølge hende har det stået på i et stykke tid.

- Det er sket over den sidste måned, hvor der er nogen, der går amok på vores ting. Vi kan faktisk ikke have noget i fred. Jeg synes det er brandærgerligt, at man ikke kan have noget i fred. Altså bare det med at gå amok på et barns ting. Jeg synes, det er voldsomt, siger Stephanie Lykke Melander.

Hun blev meget ked af det, da hun så de ødelagte ting.

- Jeg måtte tage mig et par hyleture. Jeg var chokeret, for de har jo været helt oppe på terrassen for at vælte hendes legehus. Man er dybt chokeret over, at de har været inde hos os for at ødelægge tingene, siger Stephanie Lykke Melander.

To-tre personer set

Seriehærværket foregik på Hybenvænget, Tujavænget, Hasselvænget og Gyvelvænget i Glamsbjerg.

Men faktisk var det en beboer på et helt femte vænge, som kontaktede politiet.



- Omkring klokken tre er der en mand på Syrenvænget, der bliver opmærksom på, at der foregår noget uden for hans hus. Han støder på to-tre unge mennesker, der hurtigt får benene på nakken, da han kontakter dem, sagde vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi lørdag formiddag.