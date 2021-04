Borgere i sogn med nyt smitteudbrud: - Træls at lukke lige efter genåbning

- Jeg tænker, at der er nogle, der ikke lige hører efter, hvad man skal og ikke skal, og at det er derfor, det lige pludselig stiger sådan, siger Jytte Petersen.

Elev på Peter Willemoesskolen i Assens, Juan Semir Sinou, kan bekræfte, at det ikke er sjovt at skulle have onlineundervisning, selvom han efterhånden har vænnet sig til det.

- Det er selvfølgelig træls, at vi skal lukke lige efter, vi har åbnet. Men med al den her corona er det jo godt, fordi ingen af os gider have det, siger han.



Derfor håber han inderligt, at smitten kommer ned, så sognet igen kan åbne op.

- Især med al det dejlige vejr, vi har, tilføjer han.