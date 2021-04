Borgmester bekymret efter smitteudbrud: Nu indføres skærpede tiltag

Og ligesom skærpelserne af sikkerheden viser, man tager situationen alvorligt, så er borgmesteren Søren Steen Andersens ord heller ikke til at tage fejl af.



- Vi ser lige nu en smitteudvikling, der er bekymrende – særligt i forhold til dele af Assens by. Vi ser det, der kan minde om et mikroudbrud – altså at kommunens samlede smittetal kan spores tilbage til et lokalt område. Det er særligt blandt børn og unge, vi ser smitte, udtaler han i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Derfor har vi taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og i samråd med dem besluttet, at smittetallet nu er på et niveau, hvor vi har brug for at sætte en række tiltag i søen allerede fra i morgen for at få inddæmmet og nedbragt smitten.