Borgmesterduel om ældrepleje: - Hvor har I brugt pengene, der burde gå til hjemmehjælp?

Om mindre end to uger skal borgerne i Assens Kommune til stemmeurnerne. Det kunne mærkes ved dagens borgmesterduel, for her brugte spidskandidaterne Poul-Erik Svendsen (S) og Søren Steen Andersen (V) det meste af debatten på at debattere den nuværende situation i kommunens ældrepleje - et emne, der har været oppe at vende flere gange op til kommunalvalget.

For Assens Kommune er den kommune på Fyn, der bruger færrest penge på ældre. Helt præcist 36.701 kroner per borger over 67 år. Besparelser har tidligere medført, at de ældre i kommunen kun har modtaget rengøring hver femte uge. Det er sidenhen blevet ændret til hver tredje uge. Derfor spurgte Poul-Erik Svendsen også direkte under duellen.

- Hvor har I brugt de penge, som man burde have givet til hjemmehjælpen?

Prompte blev spidskandidaten mødt med et modsvar fra borgmesteren.

- Dem har vi brugt på hjemmehjælp. Vi har bare brugt dem på flere, der skal have hjemmehjælp. Det er det, der er pointen, siger Søren Steen Andersen.