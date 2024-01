Brand i silo

Brandfolkene fra Beredskab Fyn rykkede i morges ud til en alarm om brand i en industribygning i Tommerup. Alarmen blev modtaget kl. 7.00 i morges.

Da brandfolkene ankom til stedet viste det sig, at der var udbrudt brand i en silo med træpiller, som forsyner det træpillefyr, som laver varme til fabrikken. Det er sket ved virksomheden Tommerup Vinduet, som producerer døre og vinduer. Det fortæller Daniel Birkebæk, som er indsatsleder på stedet.

Han oplyser, at branden på nuværende tidspunkt er under kontrol, og at beredskabet snart afslutter sit arbejde på stedet.

- Vi er lige i gang med at suge alle pillerne ud af siloen, så vi kan få det slukket helt, og så kører vi herfra, siger indsatsleder Daniel Birkebæk.



Han har ikke umiddelbart noget bud på, hvordan branden er opstået.