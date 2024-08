Brandfolk rykker ud til brand i industribygning

Klokken 12:51 modtog Beredskab Fyn en melding om en brand i en industribygning i Vissenbjerg.

- Det viste sig, at det var en mindre brand i et baghus på en industribygning. Det brænder lidt i sidebeklædningen og i bagudhænget, da vi lander derude. Vi får hurtigt branden under kontrol og får det slukket, siger Morten Andersen, som er indsatsleder ved Beredskab Fyn.

Der var ingen tilskadekomne i forbindelse med branden, som ifølge indsatslederen tilsyneladende er opstået i forbindelse med afbrænding af ukrudt.

Beredskab Fyn er nu færdige med slukningsarbejdet og har forladt stedet.