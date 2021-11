Bred uenighed: Skal vindmølleparken stå ved Helnæs - eller skal Sønderborg gribe bolden?

For nogle år siden fik kommunerne ret til at gøre indsigelse, hvis havmøllerne kommer for tæt på land. Det gælder dog ikke i Lillebælt, fordi projektet hviler på en gammel tilladelse fra 2012.



Sønderborg har bolden

Vindmølleparken er en del af Sønderborg Kommunes vision om at blive CO2-neutral i 2029.

I den forbindelse kom et konstruktivt løsningsforslag fra salen.

- Hvad med at gribe bolden og gå sammen med det nye byråd i Sønderborg, og sige: Kan vi sammen pege på en løsning, der flytter møllerne fra det sårbare naturområde til et andet sted? Måske kunne Assens spytte i det, og derved blive CO2-fri, lyder forslaget fra Assens-borgeren Jørgen Jeppesen.

Heller ikke her var der enighed blandt politikerne.

- Den eneste måde, man kan ændre på det her, det er, at vi skal henvende os til Sønderborg og sige: Har I andre tanker med det her projekt? Ellers er det Sønderborg, der har serveretten, vi har den ikke, lyder det fra Radikale Venstres Poul Poulsen.

Debatten om havvindmølleparken fortsætter derfor efter onsdagens valgfolkefest.