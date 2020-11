Bruger strøm til at stjæle æg og sæd fra fynske fisk

Der har især i 2020 været en kæmpe interesse i at fiske havørreder i de fynske vandløb, og derfor er det vigtigt, at bestanden holdes oppe.

For at gøre det er en række fiskere mandag ude i vandet for at stjæle ørredernes æg og sæd, så de kan sikre bestanden i vandene omkring Fyn.

- Sjovt nok i det her coronaår er der lige pludselig kommet en kæmpe interesse blandt danske lystfiskere - eller danskere, der gerne vil være lystfiskere - og der er havørreden helt oplagt, siger Claus Eriksen, der ejer fiskebutikken Go Fishing i Odense.

Nok fisk til fiskeri

Han var med på dagens fiskeekspedition og mener, det er afgørende, at man hjælper med at få flere ørreder til fiskerne.

- Hvis der ikke er fisk at fange, kommer man selvfølgelig heller ikke som lystfisker. Bliver der ikke sat fisk ud, ville der simpelthen ikke være nok fiskeri til at gøre det attraktivt at komme hertil, forklarer Claus Eriksen.

Selv om det tidligere år har været udenlandske turister, der er blevet lokket til Fyn for at fange fisk, kommer de primært fra Jylland og Sjælland i år.

Sådan foregår elektrofiskeri

Dagens fisketur ved Aa Strand foregår ved at elektrofiske.

- Det vil sige, at vi putter noget strøm i vandet, og så kan vi kortvarigt bedøve fisken ved hjælp af strømmen, og så kan vi fange dem med et net, siger Linda Bollerup, der er fiskemester hos Fyns Laksefisk.

Herefter bliver fiskene taget med til Odense, hvor de stryger dem, inden de sættes ud i samme område igen senere.

- Vi skal meget skånsomt tage æg og sæd fra dem, så alle de moderfisk, vi elfisker, kommer ud i naturen igen. Vi låner dem kortvarigt, forklarer fiskemesteren.

Politiker: Vigtigt for turismen på Fyn

Cirka halvdelen af de havørreder, der bliver fanget af lystfiskere, er kommet til verden på denne måde, hvor man fanger vilde fisk, tager deres æg og sætter små ørreder ud, som kan vokse sig store.

Med på mandagens elfisketur var Rasmus Helveg Petersen, der er folketingsmedlem og fiskeri- og landdistriktsordfører for Radikale Venstre.

Han mener, at lystfiskeriet er en vigtig del af turismen på Fyn, hvor der er unikke forhold til at fange havørreder - så længe der er nok af dem.

- Lystfiskeriet er superinteressant som turismeform, blandt andet fordi folk kommer i både marts og november for at fange ørreder. I de perioder, hvor der er tomt i sommerhusene alle steder, kommer der faktisk lystfiskerturister, siger Rasmus Helveg Petersen.

Hos Go Fishing i Odense kan man mærke den øgede turisme fra danske lystfiskere. Salget af fiskestænger og lignende udstyr er steget med 30-40 procent.