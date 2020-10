Brugt i film og serier: Arrest genåbner efter seks år

Du har måske set den fynske arrest i film eller på tv, men nu er slut med skuespillere i cellerne, for Assens Arrest er efter seks års pause igen klar til at blive brugt til rigtige indsatte.

Læs også Mangel på fanger lukker arresten i Assens

Arresten, der blev lukket i 2014 på grund af mangel på indsatte, genåbner i bygningen på Toftevej, fordi der generelt er mangel på plads i landets arresthuse.

- Det er helt almindelige varetægtsarrestanter, vi skal have. Det er dem, politiet anholder, og de bliver så fængslet i retten, så det er alle mulige slags indsatte. De skal sidde her, indtil de får en dom, siger Frits Christensen, der er institutionschef i Kriminalforsorgen.

Tv-serie blev optaget i Assens Arrest.

Overfyldte arresthuse

Bygningen ejes af Kriminalforsorgen. Der er 27 celler på Toftevej i Assens, hvor de første indsatte får plads fra torsdag. Herefter vil der komme cirka tre nye indsatte hver dag, indtil arresthuset er fyldt.

Frits Christesen vurderer, at der er behov for yderligere 200 celler i de syddanske arresthuse.

- Der er for få lukkede pladser i Kriminalforsorgen. Arresthusene er overfyldte over hele landet, specielt i Jylland og på Fyn, siger Frits Christensen.

Læs også Hemmelighedsfulde optagelser: Film Fyn afslører ny film

Billig genåbning

Nogle steder er man derfor i gang med at bygge nyt, men i Assens vælger man at genåbne de lukkede faciliteter.

- Assens Arrest kan man åbne igen forholdsvist billigt, fortæller Frits Christensen.

Årsagen til, at der er behov for flere pladser i Kriminalforsorgen, er, at de indsatte sidder længere tid inde, fortæller Frits Christensen. Det gælder især rockere og kriminelle fra bandemiljøet.

- Straffemassen er øget, fordi straffene er blevet skærpet igennem en årrække, så de indsatte kommer til at sidde længere tid, og så skal vi have nogle flere pladser. Der bliver ved med at komme nye kriminelle ind, selv om kriminaliteten er faldende, forklarer Frits Christensen.

Det er ikke kun fynboer, der kan komme til at få plads i Assens Arrest. Også kriminelle fra Midt- og Norddjylland forventes at få plads, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis cellerne virker bekendt, er det ikke nødvendigvis, fordi du har begået noget kriminelt. Filmen “De frivillige” fra 2019 er optaget i arresten, og det gælder også den nye TV 2 Zulu-serie “Grow”.