Bryggeriet Vestfyens historie: Skabt af assenesere, overtaget af finnere og nu i stort underskud

Finnerne overtager, men fremtiden er lys ifølge direktør

Flere års underskud, corona og nedgang gør, at det selvstændige bryggeri takker ja til et opkøb af den finske bryggerigruppe Olvi Group i 2021.

Men krigen i Ukraine og stigende fødevare- og elpriser hjælper ikke på overskuddet, som nu for femte år i træk er ikke-eksisterende.

- Vi blev sidste år udsat for det, man kalder en perfect storm, hvor alt næsten gik galt i forhold til råvarerpriser og energipriserne, siger Jette, der er administrerende direktør hos Bryggeriet Vestfyen.

Men det bekymrer dog ikke direktøren. Jette Andersen tror på, at der er en fremtid for Assens-bryggeriet.

- Vi vil gerne have, at der også er et bryggeri i Assens om fem år. Det er nu også planen, som vi har lavet i ledergruppen sammen med vores ejere. Den har de nikket ok til, siger Jette Andersen.