I årtier var han SF'er. For to år siden blev han løsgænger, og nu kan Mogens Mulle Johansen fra Assens kalde sig for Venstremand. Den mangeårige byrådspolitiker har nemlig meldt sig ind i det liberale parti. Det meddelte han byrådets gruppeformænd i en mail søndag aften, og TV 2 Fyn kunne fortælle nyheden tidlig mandag morgen.