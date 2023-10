Camilla skal til bal på slottet: - Alle piger synes jo, prinsen er lidt lækker

- Ja, når jeg plejer at tage til 18 års, er det jo ude på landet i en eller anden lille lade, hvor vi sidder ude og..., siger Camilla Dahl Dittmann, inden Nicola færdiggør sætningen:

- ...drikker shots, griner han.

Stort at repræsentere kommunen

To unge fra hver af landets 98 kommuner er blevet inviteret til den royale fødselsdag.

I Assens Kommune blev det hurtigt besluttet, at det var to unge fra ungerådet, der skulle sendes afsted som repræsentanter for kommunen.

Ungerådet i Assens Kommune er nedsat af Byrådet, for at inddrage de unge i kommunale beslutninger med betydning for dem.

- Og vi er to drenge og to piger (der er 18 år, red.), så det var fifty fifty, hvem der skulle afsted, siger Nicola Pavlov.

For de to unge betyder det meget at repræsentere kommunen. Så meget at de har brugt tid på at koordinere deres tøj, så det kan ses, at det er dem fra Assens.

- Jeg skal have blåt jakkesæt på og en grøn skjorte, som matcher de grønne blomster på Camillas kjole, siger Nicola Pavlov.

Men det lægger også et ekstra lag på nervøsiteten.

- Man bliver helt sådan, at nu må man endelig ikke gøre noget forkert, fordi så kan det hænge tilbage på en, at det var hende fra Assens, der gjorde det, siger Camilla Dahl Dittmann.