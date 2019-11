Campingplads: - Vi har vundet sag mod kommunen

Campingsagen fra Assens har onsdag - i hvert fald indtil videre - fundet sin afgørelse.

Ved Østre Landsret er det blevet fastslået, at handlen mellem kommunen og CampOne Grenen Strand A/S, der er ejet af Per Blaabjerg, står fast.

Samtidig fastslår retten, at Assens Kommune ikke skal betale de erstatningskrav, som er rejst i forbindelse med sagen.

Hvem der så står tilbage som vinder af sagen, ja det afhænger umiddelbart af øjnene, der ser.

- Vi synes jo, at det lyder på, at vi har vundet sagen. Det, som var sagens kerne i det her, det var, at man ville ophæve handlen grundet bristede forventninger, og det har vi nu fået rettens ord for, at det ikke er tilfældet, fortæller Gitte Blaabjerg.

En glædens dag

På sin Facebookside skriver CampOne Assens Strand:

VI VANDT.

CampOne Assens Strand længe leve.

Tusind Tusind Tak - vi er sikre på, at alle de krydsede fingre har gjort en forskel

For Gitte Blaabjerg er glæden svær at skjule.

- Det er en rigtig glædens dag for os, og det er en lettelse, fordi det er det, vi hele tiden har gået efter. Det er det, vi brænder for og det, vi synes, at Assens har fortjent, siger hun.

Kommunen kan overveje at anke, men lige nu står familien Blaabjerg over for en opgave.

- Vi vil rigtig gerne i dialog, og vi synes, at vi skal prøve at nærme os hinanden på den rigtig gode måde, så vi kan få skabt et rigtig, rigtig lækkert produkt for hele Assens by og Assens kommune, forklarer hun.

Frifundet for erstatningskrav

I en pressemeddelelse fra Assens Kommune konstaterer de, at de er frifundet for ethvert erstatningskrav i forbindelse med sagen.

Advokat Nis Stemann Knudsen fra Kielberg Advokater, der har ført sagen for Assens Kommune, siger om dommen ifølge kommunens udmelding, at det er glædeligt, at Landsretten har fundet, at Assens Kommune ikke er erstatningsansvarlig overfor CampOne Grenen Strand A/S.

- Og så tager jeg Landsrettens dom som, at købsaftalen stadig er gældende til efterretning.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) skal nu præsentere afgørelsen for byrådet og vil efterfølgende bruge de kommende uger på at nærlæse dommen og præmissen for Landsrettens afgørelse.

- Det er derfor alt for tidligt i dag at sige noget om, hvordan vi forholder os videre til sagen, herunder om vi vil forsøge at indbringe sagen for Højesteret, siger borgmesteren i pressemeddelelsen fra kommunen.

Campingsagen

Assens Kommune solgte i januar 2013 den større grund, der tidligere har været benyttet som kommunal losseplads, til Gitte og Per Blaabjerg, der også ejer Bøjden Strand Camping på Sydfyn.

Planen for Gitte og Per Blaabjerg var at opgradere grunden til en moderne og luksuriøs campingplads.

Men i forbindelse med at campingejerne begyndte at sætte beboelse, toiletbygninger og fællesrum op på de nye arealer, afslørede en række prøveboringer i undergrunden, at der kom giftige gasser op af jorden.

Det viste sig derfor hurtigt, at en del af arealet er forurenet, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at drive campingpladsen CampOne Assens Strand på den forurenede grund.

Ifølge campingpladsens ejere vil det koste op mod 30 millioner kroner at fjerne forureningen.

- At kommunen vælger at trække tæppet sådan væk under os, som det blev gjort på det tidspunkt, det var en kæmpe mavepuster for os, siger Gitte Blaabjerg.

Ryger i retten

Kommunen valgte derfor i 2015 at ophæve handlen, men det ville den nye ejer ikke være med til, og uenigheden endte derfor hos advokaterne.

Sagen kom først for Retten i Svendborg, hvor Assens Kommune i 2017 fik medhold. Handlen skulle derfor gå tilbage, og Per Blaabjerg fik købssummen på 3,3 millioner kroner plus en kompensation på godt to millioner kroner for tabte indtægter i den periode, som campingpladsen var lukket på grund af forurening.

Men efter at have gennemgået dommen med sin advokat, besluttede Per og Gitte Blaabjerg at anke rettens afgørelse til landsretten, der altså onsdag formiddag har truffet en ny afgørelse i sagen.

- Der er mange, der har spurgt, hvorfor vi ikke bare givet op, men det er det her, vi brænder for, det er det her, vi gerne vil, og det er det her, vi synes, at byen har fortjent. Det her er stadig drømmen for os, siger Gitte Blaabjerg.