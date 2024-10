Mandag morgen slog Fyns Politi et smut forbi en adresse på Sjodvangen i Assens, fordi en borger havde meldt en container stjålet.

Lejeren af containeren havde ikke betalt sin leje, og det skulle han måske have haft styr på med tanke på, hvad der ventede politiet, da de åbnede containeren.

Her fandt de i følge døgnrapporten et våbenskab og ammunition. Derfor valgte de at sigte lejeren af containeren, som er en 28-årig mand. Han blev sigtet for brud på våbenloven og for tyveri af containeren.