Coronavenlig fremvisning: Stor opbakning til bil-catwalk

Flagrende skørter og taktfaste skridt måtte vige til fordel for skinnende metal og hvinende dæk, da Strøjer Samlingen denne weekend inviterede til bil-catwalk.

Det er et af coronatidens nye initiativer, og folk havde her mulighed for at komme og se på samlingen af specialbiler gennem deres egne forruder.

- Vi kører forbi, mens de holder og kigger, og så fortæller vi lidt om bilernes herkomst, siger bilsamlingens ejer, Jørgen Strøjer Hansen.

Flere fordele

Normalt holder samlingen af biler på Vestfyn stille, men flere af de fremmødte kunne faktisk se fordele ved den såkaldte bil-catwalk.

- Jeg tror, det bliver væsentligt federe. Så får man lyden og fornemmelsen af, hvordan bilerne er, siger Claus Wiborg fra Augustenborg.

Det var også den klassiske wruum wruum-lyd , der havde fået Jan Steiermark fra Ullerslev til at indtage en plads langs podiet og rulle vinduet ned.

- Det er helt sikkert sjovere at høre dem køre – høre motoren, siger han.

Bilernes historie blev fortalt, mens de poserede på 'catwalken'.

Har samlet i 50 år

Det er da heller ikke hvilke som helst biler, de fremmødte fik både set og hørt. Museet har samlet de seneste 50 år, og der er flere unikke eksemplarer i blandt – herunder flere kongelige og Grand Prix-biler.

- Og nogle af dem har været til Le Mans. Jens Winthers bil, der var den første danske bil, der kørte over målstregen. Det er jo sådan en bil, som alle folk kender, siger Jørgen Strøjer Hansen.

Derudover var der også mulighed for at se en koksgrå Aston Martin, der var med i James Bond filmen “Die Another day”.

Men det var især nye sportsvogne som Lamborghini Murcielago og en stribe Ferrarier, der blev nævnt som favoritter blandt de fremmødte.

Og opbakningen glæder ejeren, der dog også ser frem til at modtage gæster på normal vis igen.

- Vi er stolte af, at vi ikke lukker helt ned, og vi stadig kan holde lidt åbent. Og så håber vi, at folk kan komme her igen i slutningen af sommeren og se den rigtige udstilling, siger han.