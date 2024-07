Da gigantisk fanmarch knælede foran dansk EM-bus, stak det helt af: - Det er jo sygt

Opkald fra DBU

For en dag får de fem venner en forespørgsel.

DBU vil have deres bus ind i fanzonen, inden Danmark skal spille mod England i Frankfurt. De vil have dem til at køre foran de tusindvis af danske fans på vej mod stadion og skabe en kæmpe fest fra toppen af bussen.

Noget, som er en helt vanvittig drøm for de fem venner - som dog ikke kan undgå at være lidt skeptiske over, om det rent faktisk kan lykkes efter flere sammenbrud og uforudsete udfordringer på turen.

- Jeg tror ikke på noget som helst, før det sker. Vi er tit og ofte blevet skuffede, eller også virker lortet ikke alligevel. Så vi må se, hvad der sker, siger Jan Leth i bussen på vej mod fanzonen.