Danskerne kommer: Fynsk campingplads udvider mod vandet

- Når du kaster en sten, kan du næsten høre, det siger plask.

Lejrchefen fremviser én af de 39 nye luksuspladser, som snart står klar til at tage imod campingfolket.

- Det var her, jeg lå selv, hvis jeg var campist, men det har jeg desværre ikke tid til, siger Christian Skytte Blaabjerg, som er lejrchef på CampOne Assens Strand.

Campingpladsen forventer en sommer med masser af danske gæster, som har droppet ferien sydpå til fordel for en tur til Vestfyn.

- Den får på alle tangenter nu, for vi har brug for pladsen, og vi har mange gæster, der efterspørger en plads ved stranden. Derfor tænkte vi, at nu skal den have gas, siger lejrchefen.

Pladserne får navnet "luksusplads", fordi man her kan tilkoble vand og afløb til sin campingvogn.

Lejrchefen viser rundt på de nye pladser ved vandet på CampOne Assens Strand. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Nye hytter landede torsdag

Udvidelsen har været planlagt længe, men den kommer belejligt før en sommer, hvor pladserne næsten er udsolgt. Det har ellers ikke været et nemt forår for campingbranchen

- Vi åbnede til påske, og det hele var svært med sprit og rengøring fem gange i døgnet. Det var en udfordring, da der blev lukket for udenlandske gæster, men omvendt kan vi også mærke, at nu kommer danskerne virkelig, siger han.

Ud over pladserne ved vandet, har campingpladsen også investeret i otte nye hytter, som der allerede er rift om.

- De er lejet ud, så snart de er sat op. Hele sommeren over, siger Christian Skytte Blaabjerg.

Fire af de otte hytter ankom torsdag til Assens og blev løftet på plads med kran. Det kan vise sig, at de otte ikke er nok.

- Det bliver en god sommer. Vi kunne sagtens have lejet flere ud, siger lejrchefen.