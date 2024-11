De er de pårørendes sidste håb - Sparta og Benjamin leder videre, når politiet giver op

Efter kort tid gik det op for ham, at Sparta var dygtig - rigtig dygtig endda. Derfra gik det stærkt, og siden da har han trænet ham uafbrudt og hjulpet til, hvor han kunne.

- Jeg forsøgte mig bare for sjov med at gemme lidt ting i vandkanten, men han opfangede det lynhurtigt. Der fra har vi bare lagt på. Rent fagligt er han dygtigere, end jeg er, siger Benjamin Christensen.

Psyken sat på prøve

Det er ikke en livsstil for sarte sjæle.

Hvert år drukner mange i de danske farvande. Alene i 2022 druknede 112 personer, ifølge Trygfonden.

Derfor kræver det også en særlig psyke, skulle det lykkes dem at finde en person.

- Mit hoved skal være 110 procent på, og det skal min hund også. Jeg skal ikke gå og tænke på, hvad jeg skal have til aftensmad. Adrenalinen pumper, for vi ved godt, at når der er gået noget tid, og vi finder personen, er de ikke særligt kønne længere, siger Benjamin Christensen med en klump i halsen.

Men selvom disciplinen er hård, håber han, at flere vil tage kampen op rundt omkring i Danmark.

- Jeg håber, at vi på et tidspunkt har hunde nok fordelt rundt i Danmark, så der mulighed for at hjælpe folk hurtigere.