Der blev gyset og guset på Helnæs: Derfor bør man sætte sig i en iskold balje vand

Hos Gl. Brydegaard opstod idéen og blev hurtigt sat i stand.

- Det er en mulighed for at være mere tilstede i kroppen, som vi måske ikke er så gode til i hverdagen. Som når vi hører lydbøger eller podcast eller hele tiden er på telefonen. Det kan man ikke her, man er nødt til at være 100 procent tilstede - og så blvier man måske også bedre til at være tilstede bagefter, siger Pernille Flensted, der er mediekoordinator på Gl. Brydegaard.

Selvom det er godt for krop og sjæl at dyppe sig i det iskolde vand, minder gusmesteren om, at der er forbehold at tage.

- Hvis man er hjertepatient eller har kredsløbsudfordringer, skal man lige tage en snak med lægen. Men det er jo den bedste kredsløbstræning, man kan foretage sig. Man skal bare starte stille og roligt.