Det endelige 'ja' er givet - Sukkergrunden må blive til vandsportspark

- Det er jo bare så fedt. vi er virkelig glade nu, siger Michael Iwersen, der er centerleder i Arena Assens og initiativtager til projektet Assens Cable Park.

Allerede for to uger siden var det samme spørgsmål oppe at vende på et møde i kommunens Udvalg for medborgerskab, kultur og beskæftigelse. Her blev der også stemt for, men et 'ja' fra Økonomiudvalget skulle der altså også til, før projektet nu kan tage næste skridt.